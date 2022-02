Toni Petrea, mesaj clar pentru jucătorii FCSB-ului: ,,Trebuie să obținem maximum de puncte până la finalul sezonului regulat”

Toni Petrea, antrenorul celor de la FCSB, a revenit din izolare şi a susţinut conferinţa de presă dinaintea jocului cu Chindia Târgovişte.

Tehnicianul a avut un mesaj foarte clar pentru elevii săi. Acesta transmite că echipa trebuie să câştige toate meciurile până la finalul sezonului regulat pentru a spera în play-off la titlu.

,,Va fi un meci greu, contra unui adversar dificil, care are 6 victorii, dintre care 4 în deplasare. Noi trebuie să fim pregătiți. Avem un moral foarte bun după victoria de joi și vrem să ne menținem acolo, sus, în lupta pentru titlu.

Am ținut mereu legătura cu Pintilii, pentru a știi tot ce se întâmplă la echipă.

E important că distanța s-a mai redus, dar noi trebuie să obținem maximum de puncte până la finalul sezonului regulat. Trebuie să fim inteligenți.

Nu s-a pus problema de oboseală, am avut ocazii cu cei de la Craiova, am făcut câteva greșeli iar ei au marcat. Am avut un joc destul de bun. Contează și rezultatele adversarilor, dar mai important este ce facem noi”, a declarat Toni Petrea, în cadrul unei conferinţe de presă.

Partida dintre FCSB şi Chindia Târgovişte se va disputa, duminică, de la ora 19:55, pe Naţional Arena, în cadrul etapei a 26-a din Liga 1.