Toni Petrea surprinde după eșecul cu FCSB: „Această partidă nu este relevantă!” – Ce a spus tehnicianul dâmbovițenilor!

Chindia Târgoviște a suferit a doua înfrângere consecutivă în campionat sub comanda lui Toni Petrea. Dâmbovițenii au cedat pe teren propriu în fața celor de la FCSB (0-2).

Se pare că Toni Petrea nu este afectat de rezultat. Iată ce a spus antrenorul Chindiei.

„Această partidă nu este relevantă!”

„A fost un meci greu, pe un teren pe care ambele echipe au avut probleme în a-și impune stilul de joc. Jucătorii au luptat, au avut atitudine. Au demonstrat asta și la Cluj și în această seară.

Rămâne să ne pregătim pentru meciull împotriva celor de la Craiova (n.r. – Universitatea Craiova). Cei de la Craiova au jucători buni. Vom pregăti cât de bine putem partida și sper să venim cu puncte de acolo, pentru că la Cluj am jucat bine și am pierdut, azi am dat replică bună și am pierdut.

Această partidă nu este relevantă pentru a putea trage o concluzie cu privirea la forma celor două echipe (n.r. – Chindia și FCSB) din cauza terenului care a fost îngrozitor.

Le mulțumesc suporterilor de la FCSB (n.r. – care i-au strigat numele în timpul meciului). Am avut o relație foarte bună cu ei, specială și le mulțumesc pentru gestul pe care l-au făcut”, a declarat Anton Petrea, după eșecul cu FCSB.