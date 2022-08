Topul celor mai faimoase femei din poker (P)

Ani la rând, pokerul a fost dominat de bărbați, dar lucrurile au început să se schimbe și tot mai multe femei își fac loc în această lume captivantă a jocurilor de noroc.

Acest articol vă propune un top al celor mai faimoase femei din poker la ora actuală. Unele dintre ele au făcut performanță din a câștiga sume uriașe cash, iar altele au excelat în turnee internaționale. O parte din ele s-au retras din pokerul profesionist, dar performanțele lor continuă să uimească și să fie considerate model de aspirantele la titluri asemănătoare.

Vanessa Selbst

S-a născut în 1984, în Brooklyn, New York, SUA. Este singura femeie din istorie care a ocupat locul I mondial în Global Poker Index (un clasament care monitorizează peste 450.000 de jucători de poker în turnee live). În prezent, ea este cea mai de succes femeie din acest domeniu.

Vanessa Selbst s-a retras din pokerul profesionist în 2018, dar de-a lungul celor 12 ani de carieră a reușit să câștige două finale World Poker Tours și peste 11,8 milioane de dolari din turnee internaționale.

Are în palmares și locul I la evenimentele principale din cadrul Partouche Poker Tour, North American Poker Tour. Mai deține și trei brățări World Series of Poker, câștigând turneul în 2008, 2012 și 2014.

Pentru a ajunge la aceste performanțe istorice, Vanessa Selbst a muncit enorm. Dacă te simți inspirat(ă) de succesul ei, poți începe cu diverse variante de poker online, în special acolo unde jucătorii sunt răsplătiți cu cel puțin un bonus casino la bun venit sau bonusuri și promoții în anumite zile din săptămână.

Kathy Liebert

S-a născut în 1967 în Nashville, Tennessee, SUA. În 1997 a câștigat prima sa finală în cadrul World Series of Poker. Timp de 20 de ani a fost o prezență constantă și o câștigătoare a acestei competiții de poker.

Ea a reușit să adune peste 6,2 milioane de dolari doar din competiții de poker profesionist.

A câștigat patru premii separate de peste 250.000 de dolari fiecare și a reușit să își includă în palmares și un premiu de 1 milion de dolari în turneul Party Poker Million din 2022.

Annie Duke

S-a născut în 1965 în Concord, New Hampshire, SUA. Ea este prima și singura femeie care a câștigat, în 2010, NBC National Heads-Up Poker Championship.

În anul 2004 a câștigat World Series of Poker Tournament of Champions, performanță care i-a adus și 2 milioane de dolari cash. Annie Duke a câștigat din competițiile de poker profesionist aproape 4,3 milioane de dolari.

Maria Ho

S-a născut în 1983 în Taipei, Taiwan. Maria Ho are deja 15 ani de carieră în pokerul profesionist și a reușit performanța să cumuleze peste 4,4 milioane de dolari din competiții live.

Printre performanțele Mariei Ho se numără 63 de câștiguri cash în cadrul World Series Of Poker, cinci mese finale World Series of Poker, 13 câștiguri cash la World Poker Tour, patru mese finale la World Poker Tour.

Annette Obrestad

S-a născut în 1988 în Sandnes, Norvegia. Și-a început cariera în poker la vârsta de 15 ani, jucând online. Este cea mai tânără persoană care a câștigat vreodată o brățară în World Series of Poker, în anul 2007. Această performanță i-a adus și un câștig de 2 milioane de dolari.

Ea a reușit să cumuleze premii în bani în valoare de aproape 4 milioane de dolari.

Liv Boeree

S-a născut în 1984 în Kent, Marea Britanie. Este cunoscută și sub porecla Iron Maiden.

Înainte să se retragă din pokerul profesionist în 2019, Liv Boeree a fost campioană World Series of Poker și European Poker Tour.

În total, a câștigat premii în valoare de aproape 3,9 milioane de dolari.

Vanessa Rousso

S-a născut în 1983 în White Plains, New York, SUA. Din 2005 a început să câștige bani ca jucător profesionist de poker. Rousso a fost membru al Team Poker Stars din 2006 până în 2015.

În perioada 2005 – 2011 a câștigat peste 3,5 milioane de dolari din competițiile de poker. În 2007, a ocupat locul II în evenimentul principal al Campionatului Mondial de Poker Online, poziție care i-a adus peste 700.000 de dolari.

Joanna ‘JJ’ Liu

S-a născut în 1965 în Taipei, Taiwan. S-a remarcat atât datorită rezultatelor excepționale în competițiile internaționale de poker cât și datorită ținutei vestimentare extravagante. Pălăriile sale au atras mereu atenția.

La evenimentul World Series of Poker din 2017, ea a câștigat locul I la evenimentul No Limit Hold’em 10 Hour Ironman de 1.100 USD.

Cumulat, din competițiile de poker a adunat peste 3,2 milioane de dolari.

Maria Constanza Lampropulos

S-a născut în 1981 în Argentina. A intrat în competițiile profesioniste în 2014. De-a lungul carierei de jucătoare profesionistă de poker a câștigat peste 3 milioane de dolari.

Este prima femeie din acest domeniu care a câștigat Paradise Island Tournament.

Loni Harwood

S-a născut în 1989 în Staten Island, New York, SUA. A câștigat o brățară World Series of Poker la World Series of Poker 2013. Loni Harwood are în palmares și două evenimente World Series of Poker Circuit în 2012 și a doua brățară World Series of Poker în 2015.

Valoarea sumelor câștigate în competiții internaționale depășește 2,9 milioane de dolari.

Concluzie

Acesta a fost un Top 10 al celor mai valoroase jucătoare de poker din lume. Dacă vrei să fii și tu printre ele, antrenează-te în fiecare zi, exersează-ți abilitățile cu jucători și competiții potrivite nivelului tău. Cu muncă și răbdare, vei crește zi de zi până când vei atinge nivelul dorit.