Tragedie chiar pe teren! Un tânăr sportiv a decedat în timpul unui meci

Este vorba despre Alex Evans, jucător al jucător al echipei galeze de rugby Cwmllynfell RFC, care a decedat pe teren, sâmbătă, la un meci cu formaţia Crynant, relatează L’Equipe, conform news.ro.

Potrivit unui responsabil al clubului galez, Evans a dat semne că nu se simţea bine în timpul meciului şi a ieşit de pe teren, după care s-a prăbuşit. Medicii au încercat să îl reanimeze pe sportiv folosind şi un defibrilator, însă fără succes, a mai notat sursa.

Cwmllynfell RFC, clubul de care aparținea Alex Evans, se află în stare de șoc și a transmis un mesaj de condoleanțe pe o platformă de socializare.

“Am pierdut un frate pe teren şi doare foarte tare. RIP Alex. Clubul şi comunitatea sunt în stare de şoc. Zboară sus, frate… zboară sus”, a transmis Cwmllynfell RFC pe Twitter, care a organizat și o strângere de fonduri, pe gofundme.com, pentru a sprijini familia îndurerată de pierderea celui drag.

