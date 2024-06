Tragedie în baschetul american! A murit sportivul reprezentat pe logo-ul NBA

Fostul baschetbalist american Jerry West, legendă a echipei Los Angeles Lakers, a decedat la vârsta de 86 de ani.

Jerry West a fost inclus în Hall of Fame

El era baschetbalistul reprezentat pe celebrul logo al NBA. Fost jucător şi antrenor al celor de la Los Angeles Lakers, Jerry West activase în ultimii opt ani, începând din 2017, în Consiliul Director al clubului Los Angeles Clippers.

Supranumit „Mister Clutch”, pentru capacitatea sa de a fi decisiv în finalurile de meci, West a dat naştere unei imagini care astăzi se confundă cu baschetul de înalt nivel: silueta lui, aflată în acţiune, în timp ce dribla, a fost aleasă pentru a întruchipa sigla NBA. După cum îi plăcea să sublinieze, Jerry West nu era un mare fan al acestui logo.

„Aş fi preferat ca acest logo să nu fie dezvăluit niciodată. Nu, de fapt chiar îmi doresc asta. Am spus-o de mai multe ori. Este măgulitor că sunt eu, dar dacă aş fi NBA, mi-ar fi ruşine.

Nu-mi place să fac nimic care să atragă atenţia asupra mea, iar când oamenii îmi spun The Logo, pur şi simplu simt că nu sunt acea persoană cu care sunt identificat”, a mărturisit el televiziunii americane în 2017.

Fostul jucător a vrut ca oamenii să-şi amintească de el pentru prestaţiile de pe teren. Campion NBA în 1972, a fost inclus în Hall of Fame al ligii nord-americane în 1980. A fost ales MVP al NBA în 1969, are 14 selecţii în All Star Game şi a fost inclus, în 2021, printre cei mai buni 75 de jucători din istoria NBA.