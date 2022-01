Tragedie în timpul unui meci de fotbal. Un suporter în vârstă de 22 de ani a murit

Fulham a anunţat decesul unui sporter al formației engleze. Acesta a murit în urma unui stop cardiac în timpul meciului cu Blackpool din Championship, informează lequipe.fr, citată de news.ro.

Meciul din liga a doua engleză dintre Fulham şi Blackpool s-a disputat sâmbătă seară și s-a încheiat cu scorul de 1-1. Partida a fost întreruptă circa 40 de minute, în prima repriză. Fanului în vârstă de 22 de ani i s-a făcut rău în tribune şi i s-a acordat primul ajutor medical.

Acesta a fost transferat la spital, dar nu a supravieţuit.

„Cu o imensă tristeţe îi informăm pe fani cu privire la trecerea în nefiinţă a suporterului Paul Parish”, se arată pe pagina oficială de Twitter a clubului Fulham.

It is with immense sadness that we inform fans of the passing of supporter, Paul Parish.

Paul suffered a cardiac arrest and received treatment in the stand at this afternoon’s match before being transferred to hospital.

Our condolences go out to Paul’s loved ones. #FFC

— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 29, 2022