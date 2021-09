Tragedie pentru un cunoscut sportiv! A murit la doar 37 de ani, într-un accident cumplit

Cunoscutul ciclist danez, Chris Anker Sorensen, a încetat din viață sâmbătă, 18 septembrie, după ce a suferit un cumplit accident rutier. Acesta a fost lovit de o mașină în timp ce se afla pe bicicletă, în Belgia. Sorensen urma să comenteze viitoarele Campioanate Mondiale pe șosea din Flandra.

Sportivul danez a activat în ciclism în perioada 2005-2018. Acesta a participat la 12 ediții de Grand Tour, reușind să câștige un titlu național (2015) și a bifat și o victorie de etapă în Giro’d Italia (2010).

A tragic loss occurred today with the passing of former professional cyclist and journalist, Chris Anker Sørensen.

Our thoughts are with his family, friends and everyone at @dcucykling pic.twitter.com/uIMPXhllAi

— UCI (@UCI_cycling) September 18, 2021