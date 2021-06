VIDEO | Tragedie provocată de vremea instabilă! Fost campion național, decedat după ce a fost luat de ape

În România ultimelor zile se întâmplă lucruri cu adevărat ciudate și instabile din punct de vedere meteorologic. De unde trebuia să fie un început de vară liniștit și obișnuit, natura s-a dezlănțuit, iar în anumite zone din țară a făcut ravagii.

Ploile torențiale au produs mari pagube materiale, dar și pierderi de vieți omenești. Una dintre victimele naturii a fost viața unui fost mare campion național.

Participant în competiția de off-road „Dacii liberi”, de la Slănic Moldova, Adrian Cernea, un pilot cu mare experiență, nu a mai avut ce face atunci când mașina de concurs în care se afla alături de copilotul Alex Tache a fost luată de ape. În momentul în care încercau să traverseze albia răului Oituz, cei doi au fost surprinși de viitură, una care i-a adus lui Adrian Cernea decesul. Copilotul său a scăpat cu viață în ultimul moment.

„Cu durere în suflet anunțăm faptul că pilotul de off road, fost campion național, Adrian Cernea, a decedat astăzi, în timpul unei etape naționale de off road, care are loc la Slănic Moldova.

Echipajul format din Adrian Cernea și copilotul Alex Tache urma să traverseze o vale, loc prin care mai multe echipaje deja trecuseră fără probleme moment în care au fost surprinși de o viitură. Mașina de concurs a fost luată de ape. Alex Tache a fost salvat în ultima clipă, însă Adrian Cernea a rămas blocat în mașina luată de ape, conform membrilor Comisiei Naționale de Off Road, prezenți la Slănic Moldova.

CITEȘTE ȘI –>> TRAGEDIE ÎN FAMILIA STELEI. UN FOST CAMPION A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

Concursul a fost întrerupt imediat și în încercarea de salvare a acestuia, s-a intervenit atât cu echipaje de off road, care erau prezente la fața locului, cât și cu echipaje ISU. Din păcate, trupul său a fost găsit fără suflare câteva sute de metri mai jos.

Încă din momentul în care a primit primele informații privind dispariția lui Adrian Cernea în ape, Biroul Executiv al Federației Române de Automobilism Sportiv s-a întrunit de urgență și a deschis o anchetă pentru a vedea în ce circumstanțe s-a produs tragedia. Membri ai Comisiei de Off Road au informat familiile imediat după ce s-a aflat de momentul viiturii și s-a păstrat legătură în permanență. În acest moment președintele FRAS, Norris Măgeanu, și vicepreședintele Cătălin Nicolescu, șef al Comisiei de Securitate, se află în drum spre Slănic Moldova”, a transmis Federația Română de Automobilism Sportiv.

În ciuda avertizărilor meteorologice din zonă, organizatorii nu au oprit competiția off-road, iar reprezentanții ISUJ Bacău au fost alertați și ei de faptul că autoturismul în care se afla echipajul format din cei doi s-a răsturnat și au transmis că „un autoturism participant la competiția de off-road s-a răsturnat în râul Oituz. În zona din care s-au făcut apelul pe 112 a ajuns echipajul SMURD CV, însă nu poate înainta din cauza drumului forestier greu accesibil”.

CITEȘTE ȘI –>> VIDEO | IMAGINI INTERZISE CARDIACILOR! A MURIT ÎN TIMP CE SE ANTRENA SĂ DOBOARE UN RECORD MONDIAL