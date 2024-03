Transferat pentru 65 de milioane de euro, Lavia a jucat doar 33 de minute pentru Chelsea, iar acum va fi indisponibil până la finalul sezonului

Gruparea Chelsea a anunţat, miercuri, că Romeo Lavia va rata restul sezonului. Mijlocaşul belgian în vârstă de 20 de ani, adus anul trecut de la Southampton pentru 65 de milioane de euro, a jucat doar o jumătate de oră de la sosirea la Londra.

Mai exact, 33 de minute, la sfârşitul lunii decembrie, în timpul unei victorii cu 2-1 în faţa lui Crystal Palace în Premier League.

Iar la prima sa apariţie pentru clubul londonez, speranţa belgiană, care s-a confruntat cu o problemă la gleznă şi apoi cu o lipsă de ritm în prima parte a sezonului, s-a accidentat la tendonul de la genunchi.

În urma anunţului privind finalul sezonului, jucătorul de 1,81 metri a postat pe Instagram un mesaj pentru fanii echipei Chelsea: „În ciuda nenumăratelor mele eforturi, voi rata restul sezonului. A fost un sezon frustrant pentru mine pentru că nu am reuşit să-mi ajut coechipierii. Iubesc această echipă, acest teren şi faptul că sunt pe teren mai mult decât orice. Pot să vă asigur că am dat tot ce am avut în fiecare zi pentru a reveni. Vă mulţumesc pentru dragoste, pentru susţinere şi pentru critici, pentru că le iau în mod pozitiv şi mă ajută să merg mai departe. Abia aştept să mă întorc pe teren şi să ne bucurăm de momente speciale împreună. Ne vedem în curând”.