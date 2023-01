Transferul lui Deian Sorescu la FCSB e văzut cu ochi bun de un fost dinamovist: „Are capacitate bună de efort”

Trecerea fundașului român Deian Sorescu de la echipa poloneză Rakow la FCSB a intrat în impas, dar lucrurile se vor rezolva cel mai târziu mâine.

„Are capacitate bună de effort, dar trebuie lucrat la faza defensivă”, a spus Ionel Dănciulescu despre Deian Sorescu

Cele două cluburi au convenit că va fi un împrumut până în vară, dar nu se înțeleg asupra unui aspect: în timp ce FCSB vrea să-l ia gratis pe jucător, Rakow cere bani, deoarece a dat pe el aproape 800.000 de euro.

Ionel Dănciulescu, fostul mare atacant dinamovist, consideră că FCSB ar avea de câștigat prin aducerea lui Sorescu, dar a scos în evidență și punctele slabe ale jucătorului.

„Sorescu are o vârstă bună, ar fi un plus pentru FCSB. Fundaș dreapta e poziția pe care ar putea să joace. Are capacitate bună de efort, e un jucător tehnic. Trebuie lucrat la faza defensivă. Ofensiv i-aș da nota 8, iar defensiv i-aș da nota 6.

În multe momente, el e atras de faza ofensivă. Dar în anumite situații trebuie să te repliezi foarte repede în defensivă. Aici are anumite lacune, mai are greșeli de poziționare. N-a fost jucător defensiv, nu prea a lucrat la aceste aspecte.

Pentru mine este un semn de întrebare de ce vor să renunțe cei din Polonia atât de repede la el”, a spus Ionel Dănciulescu, la Digi Sport.