Transferuri la foc continuu pentru FC Botoșani! Valeriu Iftime a adus 3 jucători și mai vrea 4

FC Botoșani se află într-o situație delicată în campionat, poe locul 13, retrogradabil, după ce în sezonul trecut a pierdut barajul pentru Conference League.

FC Botoțșani îl va pierde pe Kevin Boli, dar aduce minimum 7 jucători

Echipa moldavă are 21 de puncte înaintea pauzei de iarnă. Nu a mai câștigat din Etapa a 14-a, 1-0 acasă cu FC U Craiova 1948, a schimbat trei antrenori de la debutul sezonului și a înregistrat două eșecuri usturătoare: 0-7 cu Sepsi și 0-8 cu Farul, ambele în deplasare.

Pentru ca lucrurile să meargă mai bine din 21 ianuarie, când se va relua campionatul, patronul Valeriu Iftime vrea să întărească echipa. Regretul lui este, însă, că va mai pierde un jucător.

„Kevin Boli pleacă nu că îl dau eu afară. Boli pleacă pentru că are un contract special cu mine, eu aș vrea să rămână, dar dacă el vrea să plece nu am ce să îi fac. Mai are până în vară contract și dacă vrea să plece eu îi dau drumul.

Avem planuri, a revenit Golofca la mine, un băiat bun, un copil Dragomir, pe care l-am luat de la Sepsi, un copil interesant, vine un fundaș dreapta de la Sheriff Tiraspol pe care l-am transferat din vară și acum din iarnă e liber și are contract cu mine.

Cred că mai aduc un fundaș dreapta care a fost la Hagi, mai trebuie un fundaș central și luptăm la niște mijlocași încă nu știu cine, la mijloc am nevoie și pe benzi”, a spus Iftime, conform Antena Sport.