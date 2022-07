Traseu accepsibil pentru Simona Halep la Washington! Posibilă semifinală cu principala favorită

Turneul de la Washington, Citi Open, este de categorie WTA 250 și are loc între 1 și 7 august. Simona Halep va juca în primul tur cu o sportivă venită din calificări.

Organizatorii turneului din capitala Statelor Unite au stabilit tabloul principal, iar Simona Halep (16 WTA, cs 3) are un traseu ușor până în penultimul act.

The @WTA #CitiOpen draw has been made! See who your favorite women’s 🌟 will play as they return to Washington DC 🇺🇸🎾 pic.twitter.com/TlRsGgu9vh

