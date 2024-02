„Trebuie să fim foarte, foarte atenți!”-Ovidiu Sabău îndeamnă la calm înaintea partidei cu FCSB!

U Cluj primește luni seară vizita liderului FCSB. Ardelenii vor cu orice preț victoria.

Ovidiu Sabău a vorbit înaintea partidei de intensitate maximă. Tehnicianul „Șepcilor Roșii” a precizat felul în care elevii săi trebuie să abordeze acest meci.

„Trebuie să fim foarte, foarte atenți!”

„FCSB e o echipă care s-a maturizat, echipa cea mai în formă. Sunt automatisme de joc. Are jucători foarte buni precum Coman, Olaru, Băluță… Este o echipă foarte bună de contraatac, cu jucători de viteză. O formație ce are multă încredere în momentul de față.

Noi nu am arătat deloc bine, cu excepția celei de-a doua reprize de la Craiova. Ceea ce înseamnă că vom arăta foarte bine cu FCSB! Adevărata față a echipei este cea din a doua repriză de la Craiova.

Toți și-au analizat randamentul, toți au jucat sub nivelul lor. Trebuie să ne dăm restart, trebuie să dăm mai mult, mai bine. Am arătat bine fizic de multe ori, am arătat bine, indiferent de adversar, dar când ne-am admirat prea mult, când am avut o impresie prea bună despre noi… Și greșeala mea, probabil, că n-am avut continuitate în rezultate.

Trebuie să jucăm cu mult curaj, să alergăm foarte mult, mai mult decât FCSB. Să ai mingea, posesia, dar să fii atent să nu te deschizi prea mult! Nu ne putem deschide foarte mult, pentru că e o echipă căreia nu trebuie să-i lași spații. Trebuie să fim foarte, foarte atenți!”, a spus Ovidiu Sabău, în cadrul unei conferințe de presă.