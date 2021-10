Trei ani fără Ilie Balaci! Lorena, fiica lui, mesaj emoționant: „Lumea nu l-a uitat! Mi se umple inima de bucurie”

Ilie Balaci a decedat în ziua de 21 octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani. Au trecut trei ani de la dispariția ”Minunii Blonde” a Olteniei.

Lorena Balaci, fiica sa, a avut un mesaj emoționant. Aceasta a povestit că lumea nu l-a uitat pe cel supranumit ”Prințul din Bănie”, fiind una dintre cele mai cunoscute figuri ale generației ”Craiova Maximă”, de la începutul anilor ’80.

”Am mers la cimitir în weekend, că i-am făcut pomana, cele de rânduială, am împărțit pachete, că acum cu covidul, dacă nu sunt toți vaccinați, nici n-am putut să mergem la restaurant… Dar sincer îți spun, nu știu dacă am mai zis-o, merg la mormânt, dar nu simt că tata e acolo, la doi metri sub pământ, că merg la el. Și-mi place să cred, cum povesteam noi mai devreme, îmi place să cred și cred că tata este undeva, e înger, e energie. Eu asta simt.

Eu vorbesc cu el, și nu sunt nebună. Am zile în care îi cer sfatul, îi cer să mă ajute să decid ceva, îi mai povestesc. Dar e greu, e atât de greu, mă mai uit uneori la telefon… Știi că nici acum nu i-am șters numărul? Încă îl mai am… ”Tata””…

Iar apropos de telefon… Un episod care-ți face practic pielea de găină și te poartă în alte dimensiuni s-a petrecut în ziua de Constantin și Elena.

Eu nu-l visez prea des, de când s-a dus. Nu știu de ce, dar nu prea îl visez. Însă în noaptea aia, l-am visat. Pe mine mă cheamă și Elena, e ziua mea, iar în dimineața sărbătorii, fix la ora 6 și jumătate eram în mijlocul patului, trează, și cu telefonul în mână. Îl visasem… Visasem că dormeam, suna telefonul, iar pe ecran îmi apăruse scris ”tata”.

CITEȘTE ȘI –>> TRAGEDIE PENTRU UN INTERNAȚIONAL ROMÂN! ANUNȚUL FĂCUT ÎN URMĂ CU PUȚINĂ VREME

”La mulți ani, prințesa mea. Să ai o duminică plăcută!”, mi-a zis. Și m-am trezit cu telefonul în mână, tremuram. Și căutam în desfășurătorul apelurilor să văd dacă chiar m-a sunat. A fost ceva atât de real, atât de…ulterior, am înțeles și de ce vineri fiind, el mi-a zis să am o duminică plăcută. Fiindcă ziua de sărbătoare de pe pământ în ceruri este duminică!

Cred că dacă l-ai fi pus să aleagă, la cât de demn a fost tata, așa ar fi vrut să moară. Repede. Să nu se chinuiască, să nu ne vadă suferind, să nu-l trântească la pat vreo boală și să îl vadă lumea transformat. A avut atât de multă decență și un orgoliu infinit.

Atât de multă bucurie simt când văd că nu este uitat. Chiar mai navigam pe Facebook de dimineață la cafea și citeam mesajele, am mesaje multe, văd postări despre el, scot oamenii poze, unii chiar și-au pus frame din ăla, ramă cu Ilie Balaci, la poza de profil. Mi se umple inima de bucurie că e acolo, în gândurile tuturor. Că oamenilor li se face dor de Ilie Balaci… Știi ceva? Timpul nu vindecă nimic. Timpul doar trece!”, a povestit Lorena Balaci, pentru playsport.ro.