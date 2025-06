Tricolorii mici, puși la zid de doi foști mari internaționali după 0-1 cu Italia U21. Nici Daniel Pancu nu a scăpat: „E doar vina lui”

Primul care a avut un discurs dur la adresa jucătorilor naționalei U21 a României a fost chiar selecționerul, care a acuzat lipsa de experiență și teama elevilor săi în înfrângerea cu Italia U21.

Jucătorii României U21, primii vinovați pentru înfrângerea cu Italia U21

După eșecul ”tricolorilor” în meciul de debut de la EURO 2025, fostul internațional Ilie Dumitrescu a găsit mai multe aspecte negative în jocul formației noastre și consideră că cele mai mari probleme au fost în linia de mijloc.

”Au fost momente de echilibru în primele 25 de minute. Am reușit să ieșim și pe contraatac, dar adversarii au avut o viteză în plus în linia mediană, au avut posesie superioară.

Păcat de faza aia în care Ianis Stoica are un luft și de acolo iese golul lor. Greșeala aia a făcut ca Baldanzi să deschidă scorul.

Apoi am avut acel penalty, iar cel mai important jucător, Louis Munteanu… Am suferit un pic la mijloc. Grameni și Corbu nu aduc un plus. Nu putem să-i punem în valoare pe Stoica și Ilie.

S-au făcut câteva modificări la pauză. Pancu a introdus în teren tot ce a avut mai bun la dispoziție, dar văd o limită în exprimare”, a declarat Dumitrescu, la .