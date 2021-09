Tricolorii, pregătiți să dea totul pentru victorie: „În Macedonia este ca şi o finală pentru noi”

România a obținut, în această lună, două victorii, cu Islanda și Liechtenstein, și este în grafic pentru calificarea la Cupa Mondială din Qatar.

Următorul meci va fi cu Macedonia de Nord, miercuri, 8 septembrie, de la ora 21:45, iar elevii lui Mirel Rădoi sunt deja cu gândul la acea partidă. În tur, tricolorii s-au impus pe Arena Națională, scor 3-2.

Adrian Rus se bucură că el și colegii săi au putut fi concentrați și au reușit să câștige împotriva reprezentativei din Liechtenstein. De asemenea, fundașul central atenționează asupra faptului că deplasarea din Macedonia de Nord va fi ca o finală pentru România.

Mă bucur că am câştigat, că am fost concentraţi. Sperăm să o ţinem tot aşa. Nu-mi amintesc să fi jucat cu o echipă care să fi stat atât de defensiv. Este o mândrie să îmi reprezint ţara, mă bucur că Mister a apelat la mine. Am vrut să înscriem mai multe goluri, dar din păcate nu am reuşit.

Sper să înscriem mai multe goluri cu Macedonia. Rezultatul din meciul Macedonia – Islanda ne-a avantajat, dar cel mai important a fost să ne facem noi jocul. În Macedonia este ca şi o finală pentru noi”, a spus Adrian Rus la finalul meciului, la ProX.