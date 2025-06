„Tricolorul” pe care Ioan Andone îl consideră vinovat după Italia U21 – România U21 1-0: „A ieșit târziu”

Italia U21 – România U21 (1-0) a fost meciul de debut al micilor „tricolori” în grupele EURO 2025. Ioan Andone a reacționat după debutul ratat al elevilor lui Daniel Pancu la turneul final și a spus unde s-a greșit.

Ioan Andone nu s-a ferit de cuvinte. Pe cine a nominalizat drept vinovat după Italia U21 – România U21 1-0

Deși „tricolorii” au început meciul cu mare încredere, apărarea reprezentativei noastre a cedat după doar 26 de minute. Italienii au marcat unicul gol al partidei prin Baldanzi.

Ioan Andone a urmărit meciul și a tras câteva concluzii la final. „Fălcosul” este de părere că Umit Akdag a fost principalul vinovat la golul marcat de către adversari.

„A ieșit târziu la pressing Akdag la jucătorul italian!”

„Meritam cel puțin egalul pentru că am arătat altfel după primirea golului. Am urcat, am făcut pressing, am recuperat, am avut multe cornere. Păcat că… penalty-urile se apără, nu se ratează. Mai bine poate alegea un jucător care să dea tare.

Acum vorbim după, dar Louis Munteanu a executat bine penalty-urile, că l-am văzut și în campionat. Golul era parabil. Aveam superioritate în careu, nu aveam voie să-l lase. A ieșit târziu la pressing Akdag la jucătorul italian.

Vrei să-ți spun ceva? Ne batem de la egal cu ei la forță. Aici era problema. Cred că Pancu a ales formula de start cu Akdag la mijloc, cu Grameni, cu Corbu, doi jucători, doi „optari” stânga-dreapta care sunt puternici defensiv”, a spus Ioan Andone, conform