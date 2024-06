„Tricolorul” surprins de titularizarea din partea lui Edi Iordănescu: „Înaintea meciului am aflat că voi juca eu!”

Edi Iordănescu își pregătește cu atenție meciurile. Selecționerul României a fost apreciat de curând de către unul dintre elevii săi.

Mai exact, Florin Niță a explicat cum a aflat că va apăra poarta naționalei în grupele EURO. Iată dezvăluirea făcută de portarul de 36 de ani.

„Înaintea meciului am aflat că voi juca eu!”

„Eu nu am știut până în ultimul moment că voi apăra. Selecționerul are o tactică de a ne ține pe toți în presiunea meciului. Așa că la ședința tehnică de dinaintea meciului am aflat că voi juca eu”, a dezvăluit Florin Niță, în cadrul unei conferințe de presă.