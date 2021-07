Tudor Băluţă, înainte de debutul la Jocurile Olimpice: ,,Sunt convins că putem face rezultate bune”

România U23 va debuta la competiţia de fotbal de la Tokyo pe data de 22 iulie, de la ora 14:00, când va înfrunta naţionala de U23 a celor din Honduras.

Înaintea de debutul la Jocurile Olimpice, Tudor Băluţă este convins că el şi colegii săi de la naţională vor da totul pe teren pentru a obţine cele mai bune rezultate posibile.

Dacă ar câştiga o medalie de aur la Tokyo, Băluţă spune că şi-ar afişa premiul la intrarea în casă sau undeva unde poate toată lumea să îl vadă.

,,Am avut un grup foarte bun, foarte frumos la EURO 2019, însă a trecut ceva timp, au trecut doi ani. Sincer, nu mă așteptam să fim în aceeași formație acum și totodată pot să spun că sunt convins că toți cei de aici vor da totul atât în antrenamentele până la începerea turneului, cât și la meciuri. Sunt convins că putem face rezultate bune.

Clar, meciul cu Anglia din 2019 (n.r – 4-2 pentru România). A fost incredibil. Nu știu cum s-a văzut din afară, dar din teren… n-am mai simțit niciodată așa ceva. Bucuria de la final nu se poate compara cu nimic. M-aș uita la meciul ăla oricând.

Voi păstra medalia undeva unde să se vadă totdeauna, cred că lângă televizor sau la intrare în casă. Evident, ar fi extraordinar să ne întoarcem cu o medalie de la Tokyo. Ar fi ceva ce nu aș fi crezut niciodată că se poate întâmpla. Nu m-am gândit niciodată că voi putea reprezenta România la Jocurile Olimpice, așa că sigur trebuie să găsesc un loc special pentru medalie.

Gică Hagi m-a luat la Academie de la vârsta de 15 ani, m-a susținut mereu, a avut încredere în mine și am învățat extrem de multe lucruri de la dumnealui. Îi sunt dator și mă bucur că în continuare am o legătură bună cu domnul Hagi, mai discutăm când am nevoie de un sfat sau altceva.”, a declarat Tudor Băluţă, pentru FRF.

