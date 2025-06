Tudorel Stoica, după ce Steaua nu a putut promova din nou: ”Cred că vinovați sunt cei de la Ministerul Apărări!”

Steaua a terminat pe doi în Liga 2.

Acest loc asigură promovarea directă în Superligă.

Totuși, ”Militarii” s-au lovit iar de regulamentele FRF și au rămas din nou în Liga 2.

Tudorel Stoica a comentat acest subiect.

”Sper să decurgă lucrurile cum ar fi trebuit să decurgă până acum. E un lucru pe care nu pot să-l înțeleg și cred că vinovați sunt cei de la Ministerul Apărării. În primul an am înțeles, în al doilea an n-au știut, dar deja… comandantul clubului n-are nicio putere. Dânsul este angajatul MApN. Cred că nu se dorește de la Ministerul Apărării ca această echipă să promoveze pentru că nu înțeleg de ce nu s-a realizat până acum.

E frustrant să termini pe loc de promovare și să intre o echipă de pe locul 4-5-6 și tu să nu poți să promovezi. Eu știu sigur că au fost multe propuneri pentru a fi preluată această echipă, care este cea mai importantă și galonată din fotbalul românesc”, a spus Tudorel Stoica, pentru PRO TV.