Tudorel Stoica o pune la zid pe CSA Steaua: ”Mi se pare o lucrătură pe față a cuiva de pe acolo!”

Tudorel Stoica, fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua a transmis un mesaj clar pentru cei de la CSA.

”Din punctul meu de verdere, e mai bine să o iei de la început decât să te chinui și să îți faci iluzii că poți să câștigi Cupa. Nu o să câștigi niciodată Cupa României. Vor intra echipele care au loturi mai valoroase.

Și atunci e bine să te oprești acolo unde îți este locul, din punctul meu de vedere și să te ocupi de jucarea meciurilor amicale, în continuare. Păi e normal.

Am înțeles că în primul an nu ai știut ce să faci, iar în al doilea an tot n-ai știut ce să faci. Așa, la infinit, să îl lași pe unul să joace în locul tău și să se folosească de numele tău, mi se pare o lucrătură pe față a cuiva de pe acolo.

Nu se poate, după un an, să nu poți să faci tot ce trebuie măcar să te încadrezi într-un cadru legal, să poți să joci legal. Așa, să participi la amicale, să-i încurci pe ăia pe acolo, nu mi se pare corect.

Dar noi suntem oameni care stau la televizor, privesc, avem ceva de spus, dar unii dintre noi degeaba vorbim, că nu avem nicio putere”, a spus Tudorel Stoica, la Digi Sport.