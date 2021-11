ULTIMA ORĂ | FRF aruncă bomba! Stoichiță anunță că Rădoi poate continua la echipa națională a României

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a vorbit despre situația postului de selecționer al primei reprezentative și a lansat o ipoteză total neașteptată!

Deși a părut extrem de decis după meciul de la Vaduz și a declarat că a fost ultima sa apariție din postura de selecționer, Mirel Rădoi are șanse să continue pe banca României. Această informație a fost furnizată chiar de Mihai Stoichiță, care a dezvăluit că zilele următoare cei din Federație vor avea o discuție decisivă cu tehnicianul în vârstă de 40 de ani.

Totodată, oficialul FRF a subliniat faptul că există posibilitatea ca Rădoi să rămână și de acum înainte pe același post, în ciuda declarațiilor sale de după ultimele meciuri, deoarece este foarte iubit de grup, iar jucătorii nu vor să-l lase să plece.

„Aveți răbdare, pentru că zilele următoare vom avea o nouă discuție cu Mirel Rădoi. El are contract cu Federația până pe 31 noiembrie. Vom încerca să vorbim. Poate să continue la națională, de ce nu?! Am văzut ce a declarat și după Armenia și după Liechtenstein, dar la supărare, la cald, omul spune multe. Nu e așa simplu. E foarte apreciat și iubit de jucători. Eu nu am mai văzut așa ceva cu un antrenor”, a spus oficialul FRF, potrivit GSP.ro.

Ce a spus Rădoi după ultimul joc pe banca României

„Această campanie este un eșec personal, pentru că n-am reușit să terminăm în primele două locuri. Este ultima mea conferință de presă din postura de selecționer. Este o decizie normală, din moment ce nu am reușit să mă clasez pe primele două locuri. Este totul clar pentru mine, asta e cel mai bun lucru pe care îl pot face. Nu este o demisie, contractul se termină la finalul acestei luni. Nu mi-a fost ușor să iau decizia asta.

Conform contractului, nu ne-am clasat pe primele două locuri. Dacă contractul era pe o perioadă mai lungă de timp, probabil altfel era situația. Cine va veni în locul meu ar trebui să aibă un contract mai lung de timp. Am mai fost la FCSB, m-am certat cu nașul o dată, cum ce să fac, să mă duc și să mă cert din nou?„, a spus Mirel Rădoi, după victoria din Liechtenstein.