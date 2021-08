ULTIMA ORĂ | Gigi Becali i-a pregătit contractul lui Edi Iordănescu, la FCSB! Ce se întâmplă cu Dinu Todoran

Gigi Becali (63 de ani) a anunțat că i-a pregătit contractul lui Edi Iordănescu (43 de ani). Dinu Todoran nu va di demis, ci va rămâne în cadrul clubului.

Astfel, Edi Iordănescu ar putea deveni noul antrenor al vicecampioanei.

„Acum i am facut contractul lui Edi ! A ramas sa semneze . I am acceptat toate dorintele . Nu am de ce sa ma mai bag la echipa, oricum titularii se stiu, iar de schimbari … stie el mai bine ca mine. Dinu Todoran o sa ramana in club, la echipa a doua!”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

Edi Iordănescu a început fotbalul la Steaua. De-a lungul timpului a mai evoluat la Sportul Studenţesc, Panionios, Unirea Focşani, Rapid, Rocar, Alki Larnaca, Petrolul şi FC Vaslui.

De asemenea, Edi Iordănescu a antrenat echipele Târgu Mureş, Pandurii, CSKA Sofia, Astra, CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş. Are în palmares titlul de campion în Liga 1 cucerit în sezonul 2020-2021 și două Supercupe ale României în 2018 şi 2020.