ULTIMA ORĂ | Reacția lui Stoican după ce a fost demis de la FC U Craiova: „Eu atât am putut. Restul e istorie!”

Tehnicianul în vârstă de 44 de ani a fost dat afară de Adrian Mititelu, la nici o lună de la numirea sa în locul lui Adrian Mutu!

Flavius Stoican a oferit prima reacție cu privire la cele întâmplate și consideră că despărțirile sunt ceva normal în viața unei echipe de fotbal. Acesta a semnat în urmă cu doar câteva momente rezilierea contractului și nu a vrut să dea mai multe detalii despre informația care a zguduit fotbalul din Liga 1 în cursul zilei de astăzi.

„Despărțirile sunt ceva normal. Noi, oamenii și societatea, le condimentăm cu dramatism. Am fost chemat să ajut, lucru pentru care îi mulțumesc domnului Mititelu. Am venit și am muncit. Am vrut să construim din mers, dar deocamdată atât s-a putut. Eu atât am putut. Restul e istorie!”, a spus Stoican, potrivit GSP.ro.

Cu el pe bancă, oltenii au disputat 4 partide (3 în Liga 1 și una în Cupa României). O victorie, scor 2-0 cu Gaz Metan, două înfrângeri (0-1 cu Sepsi în Cupă, 0-1 cu UTA) și un egal, 0-0 cu Rapid, reprezintă bilanțul lui Stoican pe banca lui FC U Craiova 1948.