ULTIMA ORĂ | Lovitură pentru Gigi Becali! Un fost jucător al FCSB-ului a semnat cu CSA Steaua

Formația pregătită de Daniel Oprița a primit o întărire de ultim moment, după ce „militarii” au reușit să convingă un fost jucător al lui Gigi Becali să se alăture proiectului din Ghencea!

Adi Popa a semnat un contract cu CSA Steaua. Mijlocașul român în vârstă de 32 de ani era liber de angajament după despărțirea de Academica Clinceni și aștepta o propunere pentru a reveni în fotbal. Astfel, fostul fotbalist al echipei lui Gigi Becali a recunoscut că a semnat cu echipa din Ghencea, acolo unde era dorit foarte tare de Daniel Oprița.

„Nu e nimic oficial, urmează prezentarea mâine. Am semnat, dar nu pot vorbi prea multe până mâine când e prezentarea. Nu știu dacă e o lovitură pentru Steaua sau pentru FCSB, eu nu mă gândesc la chestii de-astea. Orice explicație ar complica și mai mult treaba, timpul le va așeza pe toate.

Va fi bine, dacă nu era bine nu mai veneam aici. Am făcut eu tâmpenii în trecut și m-am dus la mai rău, dar am învățat din ele. Eu știu că mâine e prezentarea, mai multe habar nu am și nici nu pot spune. Momentan nu pot declara prea multe. Eu nu bag mâna în foc că nu vom promova anul acesta”, a declarat Adrian Popa pentru ProSport.