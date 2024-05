Ultimul transfer anunțat de Gigi Becali, contestat de Gabi Balint: „La combinații, nu l-am văzut foarte bun”

Gigi Becali (65 de ani) a anunțat de curând că a transferat un fotbalist din Superliga.

Daniel Popa, vârful de lance al Universității Cluj în sezonul trecut, a semnat un contract pe doi ani cu FCSB și va primi 16.000 de euro pe lună la gruparea pregătită de Gigi Becali.

„Popa este un atacant mai mult de contraatac. De aceea, el a făcut treabă la echipele mici, a și marcat multe goluri. În schimb, FCSB este echipa care vrea să impună jocul. La combinații, nu l-am văzut foarte bun.

Calități, așa, are. Plus că, din ce am auzit, cei din staff nu au fost de acord cu sosirea lui. E pariul patronului, el își asumă, până la urmă el dă banii”, a spus Gabi Balint, potrivit Digisport.