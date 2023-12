Un antrenor cu renume, dorit de Iftime pe banca echipei sale: „Da, există discuția asta!”

FC Botoșani traversează un sezon foarte slab. Trupa moldavă este ultima din clasamentul Ligii 1.

Valeriu Iftime a vorbit recent despre următorul tehnician al echipei sale. Iată ce a spus finanțatorul clubului de pe ultima poziție.

„Da, există discuția asta!”

„Avem antrenor, la meciul ăsta stă Andrei Patache, apoi vom avea antrenor. Va avea antrenor licență PRO. Avem trei candidați, unul dintre ei a antrenat în Liga 1. Este un străin extraordinar, am o ofertă extraordinară, dacă o spun acum înroșesc ziarele.

Da, există discuția asta (n.r. cu Marco Simone) și aș putea să primesc un răspuns duminică, spre seară, legat de șansă. Nu mă așteptam să știți, dar la cât sunteți voi de informați. Presa mă informează mai bine decât mă informează structurile mele de ajutor.

(n.r. dacă a vorbit cu Liviu Ciobotariu) Nu am discutat, am vorbit acum multă vreme, i-am întrebat ce face, în fine. Nu am avut o discuție foarte aplicată, dar am întrebat”, a spus Valeriu Iftime, conform Fanatik.

Marco Simone, ca jucător, a evoluat pentru AC Milan (1989-1997), iar ca antrenor este liber de angajament din anul 2021.