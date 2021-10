Un antrenor din Liga 1 preia modelul lui Mircea Rednic: „Am adus 150.000 de euro ca să plătim salariile jucătorilor”

„Puriul” nu este singurul tehnician care îi motivează pe fotbaliștii pe care îi pregătește zi de zi.

Fostul fundaș aduce bani de acasă pentru ca dinamoviștii să poată să iasă cât mai repede din situația dificilă în care se află. Același lucru îl face și colegul de suferință Ionuț Chirilă. Care încearcă să îi ajute pe ilfoveni să bifeze primul succes în noul sezon.

„Am adus 150 de mii de euro vineri dintr-un împrumut pentru ca jucătorii să-și ia un salariu și asta s-a întâmplat. M-am gândit și la buzunarul patronului când am preluat această echipă, mi-era ușor să aduc câțiva jucători liberi de contract, dar am preferat să lucrez cu cei care erau aici. Să fie clar, echipa este în reconstrucție, vom fi puternici în șase luni de zile.

Nu mai e grupul de anul trecut, nu mai sunt 7-8 jucători din echipa din campionatul precedent și eu mi-am asumat reconstrucția. Echipa avea două puncte după 9 etape când am venit eu și de atunci am jucat doar cu pretendente la titlu, FCSB, Botoșani, pe care eu o consider cu pretenții la campionat chiar dacă are ceva dificultăți acum și Universitatea Craiova”, a mărturisit Ionuț Chirilă, înaintea partidei cu UTA.

Academica este ultima în clasament după 12 etape jucate. Cu o victorie în fața ceșlor de la UTA, Pîrvulescu & Co și-ar dubla zestrea de până acum.

„UTA o echipă bună, agresivă, rea, bine așezată pe fază defensivă. Trebuie să fim foarte atenți, este un meci greu, din care trebuie să scoatem un rezultat pozitiv. UTA joacă de mult timp împreună, este un club foarte organizat, o echipă pragmatică, care închide extraordinar de bine. I-a fost greu CFR-ului să o deschidă pe UTA și altor echipe importante, dar jocurile nu seamănă unul cu celălalt.

Întâlnim o echipă de play-off, care, de fapt și are acest obiectiv. Ca să fim eficienți noi am avea nevoie de doi atacanți, doar că nu i-am prea avut. De abia acum începe să-și revină și Vellios, iar până acum a trebuit să-l folosim în atac pe Omoh, pe care – însă – l-am pierdut ca playmaker, căci aceea e poziția sa de bază”, a completat antrenorul.