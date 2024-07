Un antrenor din Superligă amenință că își dă demisia

Tony, antrenorul lui Poli Iași, amenință cu demisia cu doar puțin timp înainte de debutul noului sezon.

Antrenorul e supărat din cauza atitudinii pe care au avut-o jucătorii săi în meciul amical cu Zimbru Chișinău, de sâmbătă. Elevii săi au pierdut cu 3-0.

„Am fost la vestiar și i-am tras de urechi pe băieți. În prima repriză am controlat jocul, am avut ocazii. A fost primul meci acasă, cu suporteri pe stadion, băieții erau nerăbdători, au făcut lucrurile prea repede, ultima decizie nu a fost inspirată.

În repriza a doua am făcut niște schimbări, dar am luat două goluri. Avem o primă fază de construcție interesantă. Conducerea trebuie să facă un efort mare să aducă un vârf diferit, pentru că am jucat toată pregătirea fără atacant central.

Avem doar jucători mobili în față, trebuie să ne adaptăm la asta. Nu mă îngrijorează neapărat scorul, eu sunt îngrijorat numai de atitudine. Asta le-am spus și băieților în vestiar. Nu mi-a plăcut. Bine că s-a întâmplat acum, avem timp să corectăm. Eu cu atitudinea asta sunt primul care pleacă. Nu-mi place! Eu pot să pierd, dar cu capul sus, asta a fost deviza mea de fiecare dată.

Eu sunt ca tatăl lor, când îmi place le spun, când nu-mi place îi cert. Eu nu sunt fraier și nu fac teatru. Am greșit, dar se întâmplă, mă deranjează însă când greșeala se repetă. Avem timp până la meci să ne revenim”, a declarat Tony după meciul cu Zimbru, citat de iamsport.