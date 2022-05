Un atacant român a fost desemnat jucătorul lunii aprilie! A marcat 4 goluri în 3 meciuri

George Pușcaș a ajuns la Pisa pe 31 ianuarie, unde a fost împrumutat de Reading. De atunci, el a marcat 8 goluri în cele 18 meciuri jucate pentru echipa din Serie B. patru reușite au fost semnate luna trecută, el fiind desemnat jucătorul lunii aprilie de către Pisa.

Congratulations to George Pușcaș on winning Pisa’s Player of the Month Award for April after scoring 4 goals in 6 games 🏆 #readingfc pic.twitter.com/8lEot7o3I9

— Talk Reading (@TalkReading) May 10, 2022