Un conducător din fotbalul românesc vine în sprijinul fotbaliștilor ucrainieni: „Așa cred că i-am putea ajuta”

Fotbalul din Ucraina a luat pauză forțată în această perioadă din cauza conflictului armat izbucnit între țara vecină și Rusia.

În săptămâna scursă de la primele focuri de armă trase de cele două tabere mulți dintre străinii care evoluau acolo au devenit refugiați, părăsind în grabă echipele din campionatul dominat de Dinamo Kiev și Șahtior Donețk. Văzând situația extrem de dificilă în care au fost puse și grupările ucrainiene mai mulți oameni de fotbal de la noi s-au oferit să găzduiască granzii Ucrainei pentru a evolua pe stadioanele noastre. La invitația venită din partea lui Valeriu Iftime, s-a adăugat acum și o propunere făcută tot de un oficial din zona Moldovei. Cornel Șfaițer vrea să îi ajute pe jucătorii care au rămas fără contract.

„Sincer, în condițiile de față, cu acest război de la vecinii noștri, consider că ar fi bine ca jucătorii ucraineni să poată fi legitimați și să fie catalogați drept comunitari. Acum ei sunt extracomunitari. Așa cred că i-am putea ajuta. Toți românii ajută vecinii din Ucraina, așa am putea ajuta și fotbalul. Cum am oferit șansa naționalei Ucrainei să joace la noi, pentru că am văzut asta la domnul Burleanu.

Cred că putem ajuta și fotbalul dând șansa jucătorilor să poată fi legitimați la noi. Chiar mă gândesc să-l sun pe domnul Burleanu ca să-i propun. Sunt mulți jucători ucraineni care au fost prin cantonamente și au rămas în afara țării. Ne putem ajuta reciproc. E o idee! Ne ajutăm și noi, îi ajutăm și pe ei. Întreg sportul din Ucraina e într-o situație dificilă, asta ar fi o mână de ajutor”, a declarat președintele celor de la Poli Iași.

Campionatul a fost întrerupt pe termen nelimitat în Ucraina, în momentul în care Dinamo Kiev și Șahtior Donețk erau braț la braț în lupta pentru titlu. Portocalii aveau cu două puncte în plus față de trupa lui Mircea Lucescu înaintea restartului primei ligi, programat pe 25 februarie. Războiul a oprit însă de tot fotbalul.

„Nu cred că patronilor din Ucraina le mai arde de fotbal. Nu cred că acolo fotalul va începe curând. Plus că fotbaliștii au o situație dificilă acum. Cumva trebuie ajutați și ei. Avem și noi un jucător ucrainean. E din zona Odessa. Chiar mai voiam să aducem unul. E marcat, părinții sunt marcați, dar parcă e într-o revenire de când soția sa a ajuns în România. Parcă e mai liniștit”, a completat Cornel Șfaițer.