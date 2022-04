Un cunoscut antrenor a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer! Veste șoc în lumea fotbalului!

Louis van Gaal, antrenorul în vârstă de 70 de ani, a întristat lumea fotbalului cu o veste neașteptată. Tehnicianul olandez a făcut publică afecțiunea sa pe care o are la prostată, mai exact cancerul.

Lumea fotbalului a rămas șocată. Louis van Gaal va avea de înfruntat un meci pentru viața lui cu teribila boală. Tehnicianul a anunțat prin ce trece chiar la o emisiune de televiziune.

„Ei credeau că sunt sănătos… dar nu sunt!”

Tehnicianul a declarat că a ascuns afecțiunea de care suferă, dar ca a venit acum momentul ca toată lumea să știe prin ce trece. Louis van Gaal a explicat că a fost iradiat de 25 de ori și că se teme pentru viața lui.

„În fiecare perioadă petrecută pe banca naționalei a trebuit să plec noaptea la spital, fără ca jucătorii să afle acest lucru până astăzi. Ei credeau că sunt sănătos… dar nu sunt.

Cred că nu le spui persoanelor cu care lucrezi pur și simplu pentru că le-ai putea influența alegerile, deciziile. Așa că m-am gândit că nu ar trebui să știe. Nu mori de cancer la prostată, cel puțin nu în 90% dintre cazuri.

De obicei sunt alte boli secundare care te omoară. Însă am avut o formă destul de agresivă, am fost iradiat de 25 de ori. Apoi trebuie să gestionezi unele lucruri pentru a putea merge mai departe.

Am avut tratament preferențial în spital. Am putut merge pe ușa din spate când am fost la câte o programare și am fost dus imediat în alte camere. Am fost tratat incredibil.

Faptul că nu a apărut această informație până acum spune ceva despre mediul în care mă aflu. Asta este incredibil.”, a declarat Louis van Gaal, citat de cei de la BBC.

Trecut pe banca celor de la Ajax, Barcelona, Bayern Munchen și Manchester United, este unul dintre cei mai decorați antrenori din lume (20 de trofee).

Cu naționala Olandei a reușit o clasare pe locul 3, la Mondialul din 2014. I-a mai pregătit pe „Portocala Mecanică” între 2000-2001 și 2012-2014. Acum îi va conduce la Mondialul din Qatar, de anul acesta, unde jor juca în grupe contra Senegal, Qatar și Ecuador.