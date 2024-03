Un fost atacant român are planuri mari în viitor: „Vreau să câștig un campionat, să antrenez în cupele europene!”

Andrei Cristea, ajuns la 39 de ani, a lăsat cariera de fotbalist în urmă cu un an și a început drumul antrenoratului. Fostul vârf o pregătește în prezent pe SC Popești-Leordeni, din Liga 3.

Recent, fostul vârf român a declarat că are planuri mari. Concret, Cristea vrea să antreneze formațiile pentru care a scris istorie.

„Vreau să câștig un campionat, să antrenez în cupele europene!”

„Îmi doresc foarte mult să antrenez în Liga 1, să câștig un campionat, să antrenez în cupele europene și vreau să depășesc ca antrenor ceea ce am făcut ca jucător. Îmi doresc să antrenez la echipele unde am jucat.

Ar fi o satisfacție mare dacă aș antrena la Dinamo, unde am fost golgheterul campionatului și am jucat în cupele europene, dau un exemplu. La Poli Iași am dat aproape 70 de goluri. Mi-aș dori să antrenez peste tot pe unde am fost și mi-aș dori și ca antrenor să reușesc„, a dezvăluit Andrei Cristea, pentru Sport.ro.