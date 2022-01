Un fost campion al României își începe cariera de antrenor! Ce echipă l-a ofertat

Cristian Dănălache a abandonat activitatea de jucător după ce a evoluat ultima oară pentru Progresul 05 București.

Fostul atacant al Unirii Urziceni va prelua banca tehnică a celor de la CSM Alexandria, echipă aflată în acest moment pe podiumul uneia dintre seriile Ligii 3.

”Începând cu luna asta, Dănălache Cristian este noul antrenor al echipei. Ne-am înțeles cu el pentru preluarea echipei. Am gândit un plan pentru o perioadă mai lungă, de un an și jumătate – doi. Încă nu am stabilit un obiectiv. Tot timpul am fost acolo sus, dar.. La noi se construiește și un stadion. Dacă o să fim acolo, la promovare, nu o să ne dăm niciodată la o parte. Vedem și în funcție de ce jucători o să aducem. Momentan nu am făcut nicio achiziție”, a fost anunțul făcut de directorul sportiv al clubului, Constantin Miruță, pentru liga2.prosport.ro.

CITEȘTE ȘI –>> Veste tragică la echipa lui Dennis Man și Valentin Mihăilă. A murit în prima zi a anului

Teleormănenii și-ar dori să prindă unul dintre locurile care să îi trimită la barajul de promovare. La sfârșitul sezonului regular, primele două clasate vor juca pentru accederea în al doilea eșalon.

”Noi sperăm la primele două locuri, dar e foarte greu. Șanse teoretice avem, dar e diferența destul de mare între locul 3, unde ne aflăm noi, și locul 2, unde este Slatina, de zece puncte. E greu, dar noi încercăm, ne jucăm șansa până la capăt. Acum încercăm mai mult să construim pentru sezonul viitor”, a dezvăluit oficialul de la CSM Alexandria.

Dănălache se va prezenta la reunirea echipei programată pe 17 ianuarie. Noua sa formație va disputa șase partide amical înaintea reluării sezonului. Progresul Spartac și CS Tunari sunt cele mai importante adversare ale teleormănenilor. CSM Alexandria este devansată în clasamentul seriei în care se află de către Viitorul zdăești și CSM Slatina.