Un fost câștigător al Champions League a terminat primul lui maraton: „Publicul m-a ajutat foarte mult”

Arjen Robben, fostul jucător al lui Chelsea, Real Madrid și Bayern Munchen, retras din activitate 2021, a participat la maratonul de la Rotterdam, pe care l-a încheiat într-un timp foarte bun pentru un amator: 3h13:40.

Arjen Robben a câștigat lupta interioară pentru a termina maratonul

Fostul internațional olandez s-a retras, definitiv, din activitate, în vara anului 2021, după ce a jucat câteva meciuri pentru Groningen, echipă la care a debutat în fotbalul profesionist, cu două decenii în urmă.

Fostul jucător a încheiat cursa de 42,195 de metri într-un timp excelent:3 ore, 13 minute și 40 de secunde. „Am reușit, dar cam atât”, a declarat el, la final, epuizat din cauza efortului depus.

„Nu a fost distractiv, chiar nu a fost distractiv. Au fost momente în care doar am mers. A existat și gțndul să abandonez, dar am luptat ca să-l înlătur. Asta a fost adevărata victorie, faptul că am învins gândul de a abandona”, a mai spus fostul internațional olandez, conform goal.com.

Arjen Robben le-a mulțumit tuturor celor care l-au încurajat în timpul maratonului

Fostul jucător s-a referit și la atmosfera din timpul cursei. „Publicul care stă pe margine te ajută foarte mult. Mulțumesc tuturor pentru asta, asta m-a făcut să depășesc momentele mai grele din timpul cursei.

La început am fost preocupat să obțin un timp bun, dar pe parcurs nu m-am mai gândit la asta. Important este că am supraviețuit și am terminat primul meu maraton.

După cursă realizezi cât de greu este pentru organismul tău, dar important este că am reușit”, a încheiat Robben.

Arjen Robben are în palmares Champions League cu Bayern Munchen

Arjen Robben a început fotbalul profesionist în 2000 la Groningen, echipă la care a jucat două sezoane. Ulterior s-a transferat la PSV Eindhoven, iar în 2004 a ajuns la Chelsea.

Real Madrid l-a luat în 2007, iar după alți 2 ani a ajuns la Bayern Munchen. Pentru bavarezi a jucat 10 sezoane. S-a retras, temporar, în 2019, iar în sezonul 2020/2021 a mai jucat 6 meciuri la Groningen.

De-a lungul timpului a câștigat 12 titluri de campion, Cupa Angliei, Supecupa Spaniei, Champions League și Supercupoa Europei, ultimele două în sezonul 2012/2013, cu Bayern.

La națională a bifat 96 de meciuri, în care a marcat de 37 de ori. A devenit vicecampion mondial în 2010 și a terminat pe locul 3 cu Olanda în 2014.