Un fost dinamovist are un mesaj dur pentru naționala României: „Mai aveți nevoie de mentalitate câștigătoare!”

Miha Mevlja, fostul jucător de la Dinamo, a jucat contra României joi seară în victoria Sloveniei cu 2-1. Chiar dacă partida a fost doar una amicală, fotbalistul a ținut să transmită un mesaj românilor.

Mai exact, Mevlja consideră că România este o echipă bună, dar are un mare minus. Iată ce a spus fostul dinamovist.

„Mai aveți nevoie de mentalitate câștigătoare!”

„România are echipă bună, iar în repriza a doua a jucat foarte bine. Noi am jucat bine în prima parte, am dat două goluri. Apoi, am jucat mai slab, România a făcut presing sus și am luat gol. Am văzut calitate, dar mai aveți nevoie de mentalitate câștigătoare”, a declarat Miha Mevlja, potrivit GSP.