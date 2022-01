Un fost fotbalist al Stelei își explică absența din peisajul antrenorilor: „Arată ca o castă, e complicat să intri și să rămâi”

Ionuț Pârvu a făcut parte din generația care a reușit primele calificări ale roș-albaștrilor în Liga Campionilor.

Însă fostul fundaș a preferat să își investească banii câștigați de-a lungul carierei de fotbalist la nivelul copiilor și juniorilor.

„Am un club privat dedicat juniorilor, la Râșnov. Sunt grupe de copii până la 14 ani, vârstă după care pleacă la alte cluburi. Pentru că regulamentul permite, am primit și fete, chiar de la mine a plecat Antonia Bratu, care acum a ajuns la Sassuolo, în Italia. Venea cu fratele ei la antrenamente, am remarcat că are calități și am încurajat-o să se apuce serios de treabă. Și a ieșit bine!

Există un regulament de ordine interioară, pe care toată lumea trebuie să-l respecte. Cui nu-i convine, își ia copilul și pleacă unde dorește. Părinții n-au ce să caute cu indicații la meciuri sau antrenamente. Altfel, schimbăm locurile. Urc eu în tribună să aplaud și să încurajez și vin ei pe bancă să conducă echipa. Sunt însă un tip foarte înțelegător cu copiii, nu-i forțez să sară nicio treaptă și-i las să guste din plăcerea jocului. Trebuie să vină cu zâmbetul pe buze la teren”, a povestit Ionuț Pârvu, pentru Play Sport.

Acesta a detaliat și motivul pentru care nu și-a dorit să devină antrenor.

Am încercat la un moment dat, am mai lucrat pe la liga a patra, dar tot cu copiii e mai bine. În fotbalul mare se dirijează totul politic. Mă uit cum un antrenor e dat afară azi de la echipa X, iar mâine îl angajează Y și tot așa, într-un carusel în care se învârt doar anumiți antrenori cu susținere invizibilă.

În România, arată ca o castă, în care e complicat să intri și să rămâi, fără un sprijin pe termen lung, indiferent de performanțe și valoare. Nici nu trebuie să dau nume. Și din cauza asta suntem unde suntem cu fotbalul. Staff-urile tehnice sunt schimbate ca pijamalele o dată la șase luni, nu există niciun fel de reglementări solide care să mai frâneze această tendință. Nu mă regăsesc sub nicio formă în această lume”, a mărturisit fostul stelist, acum în vârstă de 51 de ani.