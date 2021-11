Un fost internaţional îi avertizează pe ,,tricolori” înaintea meciurilor decisive: ,,Nu mai merge cu ‘să vedem!”

România urmează să joace în această lună meciurile decisive din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2022, care se va disputa în Qatar.

Dacă va câştiga partidele cu Islanda şi Liechtenstein, România va avea asigurat un loc la baraj. Ciprian Marica, fost internaţional, a vorbit înaintea acestor partide. Acesta spune că elevii lui Mirel Rădoi trebuie să conştientizeze faptul că se află în faţa unor meciuri extrem de importante.

,,Două meciuri decisive, două finale, pe care trebuie, nu mai merge cu „să vedem”, trebuie să le câștigăm! Chiar și dacă am pierdut cu Germania, am văzut un joc consistent, am văzut că se formează un grup acolo, deci premisele sunt bune.

Văd, totodată, că apar probleme de lot, accidentări. Sunt convins și sper ca Mirel Rădoi să fie inspirat, să găsească soluții pentru că, așa cum știm, o echipă nu stă într-un jucător sau altul. Cu siguranță că e o altă Islanda față de cea pe care noi am întâlnit-o la baraj.

Avem toate șansele să câștigăm acest meci, jucăm acasă, din păcate fără spectatori și lucrul asta ar fi contat. Să nu uităm ce foame are publicul de fotbal! Am văzut în Germania oamenii și stadionul cum răsună „România, România!”

E o șansă fantastică să ajungem chiar și la un baraj pentru Campionat Mondial, trebuie să conștientizezi. Islanda este de bătut. Cel mai important joc este primul. Așa că mare concentrare pe primul joc.”, a declarat Ciprian Marica, pentru AS.ro.