Un fost internațional român este dur cu actualii tricolori: „Lipsă de angajament, de atitudine”

Naționala de fotbal a României a fost învinsă într-un amical, de Slovenia, cu 1-2, iar Adrian Mutu i-a pus la zid pe jucători și selecționer.

„Lipsă de angajament, de atitudine”, sunt nemulțumirile lui Adrian Mutu

Tehnicianul Rapidului este deranjat de lipsa atitudinii din prima parte a meciului. „Au fost două reprize distincte. În prima repriză am făcut un joc slăbuț, nu am contat. În repriza a doua am jucat mai bine. Atitudinea a făcut diferența.

În prima repriză am fost fără angajament, pasivi în multe momente. Și le-am permis lor să își desfășoare jocul într-un 3-5-2 interesant. Iar în a doua repriză cred că echipa României, mai ales spre sfârșit, a reușit să și facă presing, să aibă ocazii.

Poate meritau și egalarea la un moment dat. Mai ales jucând acasă, împotriva unei echipe accesibile. Până la urmă era Slovenia, care pe vremuri nu ne punea probleme.

Lipsă de angajament, de atitudine. Am jucat la așteptare prea mult. Când am făcut presing, în repriza a doua ne-am dus sus și am jucat altfel. Chiar dacă Slovenia a trecut din 3-5-2 în 4-4-2, ceea ce a făcut mai ușor jocul nostru”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

Adrian Mutu a remarcat tricolorii că se mișcau dintr-o parte în alta, lăsându-i pe adversari să paseze

Antrenorul echipei alb-vișinii nu a remarcat agresivitatea purtătorului de minge. „Nu știu cum a fost făcută strategia, dar probabil dacă mergeam peste ei altul era jocul. Am jucat la așteptare, le-am permis să ne paseze și au găsit multe breșe în defensiva noastră.

Nu vedeam agresivitatea aia pentru purtătorul de minge, nu vedeam nimic. Practic se mișcau dintr-o parte în alta, lăsându-i să paseze. Fără a pune o presiune. Asta parcă a lipsit în prima repriză.

Când eram eu jucător vorbeam de la vestiar să mergem peste ei. Mai ales cu un asfel de adversar. Mai erau și momente când stăteam undeva grupați, mai ales când jucam cu echipe mai valoroase ca noi, sau cu mai multă calitate. Mă refer la echipele mari.

Dar când jucam cu o echipă de genul ăsta, nu se punea problema să nu ieșim la atac”, a încheiat antrenorul Rapidului.