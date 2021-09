Un fost rapidist, aşteptat cu braţele deschise! „”E un super băiat. Ar veni acasă”

Alexandru Ioniţă se apropie de momentul în care va avea din nou drept de joc după suspendarea primită în cazul de dopaj în care a fost implicat.

Rapid îl aşteaptă cu braţele deschise pe jucătorul crescut în Giuleşti, care şi-ar putea relansa cariera la 26 de ani. Alexandru Albu a vorbit în conferinţa de presă de miercuri despre posibilitatea revenirii lui Ioniţă.

”Îl ştiu, e un super băiat, mă înţeleg foarte bine cu el, chiar dacă a stat o perioadă foarte lungă sunt sigur că şi el ne va ajuta ar veni. Ar fi în momentul de faţă cea mai bună opţiune pentru el. Pentru că ar veni acasă şi ar juca degajat” – a spus Alexandru Albu.

Astra Giurgiu, CFR Cluj şi Universitatea Craiova sunt echipele la care Ioniţă a fost legitimat după ce a plecat de la Rapid în 2014.

Ioniţă, Takayuki Seto şi Kehinde Fatai au fost suspendaţi după ce au apelat la serviciile unei clinici pentru a-şi administra intravenos doze de vitamine peste limita legal admisă.

”Fatai a venit și a spus deschis în vestiar. Am mers acolo cu scopul de a atrage clienți pentru soția sa. Am fost, am făcut vitaminele, am jucat cu Viitorul, ne-au bătut cu 4-1. Am făcut vitaminele înainte de acel meci. Cu ce m-au ajutat vitaminele? Nu am jucat nimic.

După meci au venit și au spus că vor să aibă o discuțe neoficială cu noi. Ne-au înregistrat, fără să ne zică. Eu mă gândeam că nu ne cred că am făcut vitamine, ci că am băgat substanțe interzise. Știam de ibuprofen, de cocaină și alte substanțe, dar nu mă gândeam niciodată la vitamine”, a povestit Alexandru Ioniţă la vremea respectivă.

Ioniţă, evaluat la 100.000 de euro, va avea drept de joc începând cu luna octombrie a acestui an.