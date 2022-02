Vlad Morar ar putea fi adversar al Rapidului în această seară, în cazul în care atacantul va fi folosit de Flavius Stoican.

În acest caz el va și debuta în tricoul roș-albilor după ce a semnat cu trupa din Ștefan cel Mare săptămâna trecută. În carieră, fotbalistul de 28 de ani a evoluat și pentru Rapid, în sezonul 2015-2016.

„Am jucat șase luni acolo și am reușit să promovăm, dar acum sunt la Dinamo și vreau să dau totul pentru club. Mergem cu gândul la victorie pentru că trebuie să mai acumulăm puncte până se termină sezonul regulat.Deja am primit mesaje ‘frumoase’ de la o parte din galerie. Nu m-au amenințat. Vreau doar să spun că au fost niște mesaje foarte ‘frumoase’! Dacă ei cred că așa e OK…

Eu o să dau totul pentru Dinamo cât timp o să fiu aici și așa voi face indiferent la ce echipă voi juca. Abia aștept să debutez. Sunt două echipe cu mulți suporteri și ne așteptăm la un spectacol în tribune. Nici la Mediaș nu m-am bucurat că am înscris împotriva lor. Să marchez eu și acum și voi vedea apoi o să văd ce fac”, a declarat Morar pentru Fanatik.

Vlad Morar a marcat 3 goluri în 19 meciuri pentru Gaz Metan în prima parte a stagiunii. Jucătorul s-a despărțit de ardeleni după ce șefii clubului au uitat să îl plătească cu lunile.

„Sunt cam învățat cu echipe care au probleme financiare și peste tot pe unde am fost am lăsat banii. M-a afectat, îți dai seama, dar sunt puternic mental. Cel mai greu a fost faptul că am fost mințiți tot timpul. Asta ne-a durut cel mai mult. Ultimul salariu l-am luat în august. Trebuie să se pună toți la masă și să discute, pentru că Mediașul are nevoie de fotbal. Doar asta a mai rămas în oraș și m-aș bucura să se poată redresa”, a mai adăugat dinamovistul.