Un fost star de la Juventus dă cărțile pe față după plecarea lui Ronaldo: „Cu el se pierduse acel ADN de a fi o echipă”

Gianluigi Buffon și Cristiano Ronaldo au fost coechipieri la Juventus în perioada în care portughezul a îmbrăcat tricoul „Bătrânei Doamne”.

„Aterizat” în 2018 în Serie A, super starul de 36 de ani a încercat să își lase amprenta și în fotbalul italian, doar că rezultatele obținute de alb-negrii în cele trei sezoane petrecute la trupa torineză nu au fost chiar cele așteptate de fanii fostei campioane din peninsulă. Și asta pentru că în ciuda celor 100 de milioane pltite de Juventus pentru a-l cumpăra de la Reald Madrid, Ronaldo și coechipierii săi nu au ajuns nici măcar în semifinalele Ligii Campionilor, deși obiectivul a fost câștigarea trofeului. Iar fostul mare portar al lui Juve, Gianluigi Buffon, a încercat să explice ce a condus la ratarea acestei ținte.

„Juventus a avut șansa de a câștiga Liga Campionilor în primul an când a sosit Ronaldo, anul în care eu am plecat la Paris Saint-Germain, însă nu-mi pot da seama ce s-a întâmplat. Când m-am întors la Juventus, am lucrat cu Ronaldo doi ani și ne-am descurcat bine împreună.

Dar cred că Juventus a pierdut acel ADN de a fi o echipă. Am ajuns în finala Ligii Campionilor în 2017 pentru că eram o echipă experimentată, dar mai presus de toate eram o echipă unită. Am pierdut asta cu Ronaldo”, a apreciat Buffon, pentru TUDN.com.

Ronaldo a marcat 101 de goluri în 134 de meciuri disputate pentru Juventus înainte să revină în această vară la Manchester United. Lusitanul a cucerit 5 trofee cu fosta sa echipă: două titluri, o Cupă a Italiei și două Supercupe ale Italiei. Între timp și Buffon a plecat de la Juventus, revenind și el la formația care l-a lansat în fotbalul mare, Parma.