Un fotbalist celebru este bun de plată! Motivul incredibil pentru care Sturridge trebuie să achite 30.000 de dolari

Jucătorul australienilor de la Perth Glory a primit o veste proastă înaintea Crăciunului.

Atacantul a fost înștiințat că trebuie să îi ofere suma de 30.000 de dolari persoanei care a reușit să îi recupereze câinele pierdut în urmă cu doi ani. O instanță de judecată din Los Angeles a dictat acastă sancțiune pecuniară după acțiunea intentată de cel care și-a dorit să fie răsplătit pentru gestul său. Sturridge anunțase la momentul dispariției patrupedului în iulie 2019 că este dispus să ofere o recompensă celui care îi va aduce animaulul înapoi acasă.

Acesta nu a mai fost găsit de fotbalist după ce hoții i-au spart casa din Los Angeles. Cățelul din rasa Pomeranian a fost evaluat la 4000 de lire sterline, dar Foster Washington, cel care a reușit să dea de urma sa nu a văzut niciun ban dintre cei promiși de fostul fotbalist al celor de la Liverpool, conform celor de la Daily Mail. Iar acesta a dorit să își facă dreptate la tribunal în acest caz, fiind surprins neplcăut de comportamentul englezului.

„Sper că plăteşte şi nu încearcă să facă apel. Sunt încântat de asta, mă lupt cu acest caz de peste un an, nu-mi vine să cred că s-a terminat. Când am găsit câinele, am crezut că viaţa mea va fi mai bună”, a declarat Foster, după pronunțarea deciziei instanței.

În acea vară în care a atras atenția cu pățania sa, Sturridge a ales să semneze cu Trabzonspor, iar acum, la 32 de ani, are parte de prima sa experiență în afara Europei.