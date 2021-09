Un fotbalist cu peste 200 de meciuri în Liga 1 a devenit team-manager! Propunerea pe care nu a putut să o refuze

Marian Constantinescu a agățat ghetele în cui în această vară după ce a obținut promovarea în Liga 2 alături de Corona Brașov, transformată ulterior în FC Brașov Steagul Renaște.

Iar odată cu noul proiect de sub Tâmpa, fostului atacant i s-a propus un post în organigrama ardelenilor. A fost ofertat pentru a deveni team-managerul galben-negrilor. În vârstă de 39 de ani, Constantinescu a glumit atunci când a fost întrebat cum a primit propunerae venită din partea șefilor clubului.

„Ca o bombă în Afganistan! Am acceptat cu plăcere și am luat-o ca pe o nouă provocare a vieții. Sunt mândru că cei din staff și conducere au încredere și că am fost dorit și sper să fac față acestei noi provocări cu ajutorul tuturor oamenilor din jurul meu. Sunt un tip ambițios care nu cedează ușor. Ilie Stan a fost cel care m-a dorit în staff-ul lui.

Probabil asta e soarta, să împărtășesc această meserie. Nu știu ce va fi peste un an, doi, trei, patru. Nu avem de unde să știm și atunci iau viața pas cu pas, așa cum eram și ca jucător. Astăzi ești la Timișoara, mâine ești la Piatra Neamț. Așa și funcțiile se pot schimba. Dacă oamenii din cadrul clubului au crezut că eu post să ajut clubul mai mult din postura de manager, am acceptat”, a precizat fostul fotbalist pentru Pro Sport.

Marian Constantinescu a evoluat pentru brașoveni în Liga 1 în sezonul 2014-2015, atunci când stegarii au retrogradat din prima divizie. Acum el vrea să se întoarcă din altă postură la nivelul primului eșalon.

Obiectivul meu este în primul rând să ajut cât mai mult echipa de seniori, să fiu cât mai aproape de ei, să nu le lipsească nimic, să îl pot ajuta pe antrenorul Ilie Stan și staff-ul lui și îmi propun să ajung cu FC Brașov și din postura de team-manager în Liga 1.

Cum am fost pus team-manager, așa și această echipă poate să promoveze în acest an, cu toate că este un an dificil. FC Brașov este într-o construcție și există un proiect. Există un proiect pe termen lun prin care FC Brașov își dorește să ajungă în Liga 1. Iar eu asta îmi doresc din postura de team-manager, să promovez cu această echipă”, a completat Marian.