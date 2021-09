Un fotbalist explică plecarea sa de la CFR Cluj în această vară: „Nu am mai trecut printr-o astfel de situație”

Ulrich Meleke a fost împrumutat de clujeni la FC Voluntari după revenirea lui Dan Petrescu în Gruia.

Fotbalistul cumpărat de la FC Botoșani nu a fost printre pereferații „Bursucului” pentru postul de fundaș central așa că a fost trimis la o altă echipă din Liga 1. Înaintea să ajungă la ilfoveni, Meleke se așteapta să aibă o discuție cu Dan Petrescu. Însă întâlnirea nu a mai avut loc, iar șefii clubului l-au informat cu privire la noua sa destinație. Fotbalistul de 22 de ani o refuzase pe FCSB în vară pentru a semna cu echipa campioană a României.

„Mă simt foarte bine la Voluntari, am fost primit foarte frumos de echipă și de staff. Acum trebuie să avem rezultate bune. Nu am plecat de la CFR pentru că ceva nu a mers, nu am avut nicio problemă cu clubul sau cu cei din conducere. Aveam nevoie să joc, sunt încă tânăr și am timp să progresez.Nu am avut ocazia să vorbesc cu Dan Petrescu, am discutat doar cu cei din birou, din conducere.

Prefer să nu intru în detalii cu privire la ce s-a întâmplat la CFR, este o chestiune personală. Nu am mai trecut niciodată printr-o astfel de situație, ca antrenorul care m-a adus să fie demis atât de repede. Eu mă simt bine, când CFR Cluj o să mă cheme înapoi o să le arăt ce pot face pe teren. Obiectivul meu la Voluntari este să ajut această echipă să-și atingă scopul”, a dezvăluit Meleke într-o conferință de presă.

Meleke a costat-o pe CFR Cluj 250.000 de euro, transferul făcânu-se se pare și la rugămințile jucătorului, tentat să evolueze la alt nivel odată cu mutarea în Gruia. Doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.Meleke nu a prins niciun minut la alb-vișinii după ce a bifat 12 meciuri seoznul trecut pentru FC Botoșani.