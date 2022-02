Un fotbalist trecut prin Liga 1 dezvăluie coșmarul îndurat în Ucraina: „Eram 70 de oameni înghesuiți într-o cameră de hotel, ca într-un buncăr””

Războiul din Ucraina a oprit și fotbalul, iar străinii au avut cel mai mult de suferit din această cauză.

Ei au fost prinși în țara vecină de debutul invaziei rusești și au fost nevoiți să găsească soluții rapide pentru a ieși din infernul în care a fost aruncată Ucraina. Unul dintre fotbaliștii norocoși a fost Junior Moraes, legitimat în prezent la Șahtior Donețk. Brazilianul naturalizat ucrainian a ajuns în România la Vama Albița, alături de alți 12 jucători de la cele două mari rivale ale Ucrainei. Ei au parcurs un drum de 48 de ore plecând din Ucraina cu trenul și fiind aduși la intrarea în țara noastră cu autocarul de la Chișinău. Moraes a ajuns în Europa pentru prima oară la Gloria Bistrița, în 2010 iar apoi a ajuns să evolueze pentru Dinamo Kiev și Șahtior Donețk.

„România a fost mereu în inima mea, pentru că am trăit momente frumoase aici și am mulți prieteni. România ne ajută și mulțumesc mult tuturor pentru sprijinul acordat. Nu am putut să plec de unul singur și să-i las pe ei în spate. Sunt foarte bucuros acum că toată lumea este în siguranță și va merge acasă. În acest moment sunt pur și simplu în șoc.

În primele două zile a fost foarte multă tensiune, cu bombe, cu armata rusească apropiindu-se foarte mult de noi, picau comunicațiile, nu puteam lua legătura cu cei dragi. Eram 70 de oameni înghesuiți într-o cameră de hotel, ca într-un buncăr. Războiul nu este bun pentru nimeni”, și-a povestit experiența atacantul de 34 de ani.

La vamă, contingentul străinior din Ucraina a fost întâmpinat de Răzvan Burleanu. Jucătorii însoțiți și de familiile lor au fost cazați la Mogoșoaia pentru ca apoi să ia drumul țărilor natale, având în vedere că în acest campionatul ucrainian este întrerupt, iar toate echipele au fost eliminate din competițiile continentale.

„Au fost momente foarte grele pentru ei, dar cel mai mult ne bucură că au rezistat acestui drum. Președintele UEFA monitorizează călătoria jucătorilor. Atât eu, cât și jucătorii din autocar am fost în contact permanent cu el în aceste zile”, a declarat șeful fotbalului românesc.