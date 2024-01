Un internațional de tineret vrea la CE din vară: „Poate fi o situație unică în viață”

Campioana Farul s-a reunit, ieri, și va efectua pregătirea în perspectiva părții a doua a sezonului la Baza Sportivă a Academiei Hagi.

„Poate fi o situație unică în viață”, a spus Constantin Grameni despre prezența la CE din vară

Formația manageriată are programat, deocamdată, un singur amical, pe 13 ianuarie, cu liderul primei loigi bulgare, Cerno More Varna.

Mijlocașul Constantin Grameni a fost unul dintre jucătorii de bază ai Farului în sezonul trecut, când echipa de la malul mării a câștigat titlul.

Prezent în 39 dintre cele 40 de meciuri, el a înscris de 6 ori. Grameni este singurul jucător de câmpt folosit de Hagi în toate cele 21 de meciuri din Superligă jucate în actualul sezon.

„În 2023, am scris istorie. Toți am fost parte la un lucru unic care s-a întâmplat în istoria de 100 de ani a Farului. Sunt mândru că am realizat ceva măreț, dar și motivat să realizăm ceva și mai important pe viitor.

A fost un an plăcut, dar și dificil. Din păcate, nu am putut să-mi ajut țara la Campionatul European, care a fost în vară.

Veneam după câștigatea campionatului, eram foarte fericit, însă am avut o accidentare, care m-a împiedicat să joc. Dar acest lucru m-a întărit și m-a făcut și mai motivat.

În 2024, orice jucător își dorește să ajungă la echipa națională și să-și reprezinte țara la un turneu final. Poate fi o situație unică în viață. În primul rând, îmi propun să fiu sănătos, să nu am nicio accidentare, iar pe plan sportiv sper să am cât mai multe realizări.

Primul obiectiv e să intrăm în play-off, iar apoi vom vedea„, a declarat Dina Grameni, într-un interviu pentru site-ul oficial al echipei lui Gică Hagi.