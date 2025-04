Un jucător cu 125 de meciuri la Liverpool, Chelsea şi Arsenal a fost victima unui atac cu grenadă

Israelianul Yossi Benayoun, fost jucător la Liverpool, Chelsea, Arsenal, consideră o greşeală faptul că o grenadă a explodat la uşa casei sale din Ramat Hasharon, la nord de Tel Aviv.

Poveste terifiantă

„Nu am nicio îndoială că grenada nu era îndreptată spre casa mea. La început am crezut că explodează o butelie de gaz şi am chemat pompierii. Abia când poliţia a ajuns la casă şi a găsit rămăşiţele unei grenade ne-am dat seama ce se întâmplase cu adevărat”, a declarat el presei locale, după cum a relatat The Sun.

Povestea terifiantă este următoarea: o persoană pe motocicletă a ajuns la locuinţa lui Yossi Benayoun, unde acesta stătea cu familia sa, înainte de a arunca o grenadă în uşă şi de a fugi. A izbucnit un incendiu, dar poliţia şi pompierii au intervenit pentru a stinge rapid focul.

Deţinătorul recordului de selecţii cu Israel (102) a fost nevătămat, la fel ca şi familia sa, a confirmat un purtător de cuvânt al poliţiei locale. „Poliţiştii de la postul de poliţie Glilot au sosit la faţa locului şi au deschis o anchetă. Explozia a provocat unele pagube. Nu au existat victime”, a precizat sursa citată.