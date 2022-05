Un jucător de la CFR Cluj, făcut praf de o tânără căreia i-a trimis mesaj indecente: „E actor de filme porno sau fotbalist?”

Miruna Milu este o tânără care activează pe site-uri pentru adulți, iar Marko Dugandzic de la CFR Cluj s-a gândit că ar putea să o tenteze cu o propunere indecentă contra sumei de 500 de euro. Tânăra a postat mesajul fotbalistului pe internet și chiar a participat la o emisiune TV unde a vorbit despre întreg incidentul.

„Lumea crede că ce fac e prostituție. M-a enervat foarte tare abordarea. Mi-a vorbit foarte urât. Eu nici nu știam cine e. Am postat pentru că m-a deranjat mesajul. După o oră am văzut că am primit mesaje cu articole. Nu înțelegeam cine e.

Eu nu sunt escortă. E actor de filme porno sau fotbalist? Să se hotărască. Chiar nu am nevoie de bani. Pot să îi și împrumut. Dar m-a deranjat abordarea. După ce am postat mesajul, brusc și-a recuperat contul? Mi-a scris și acum un an, când m-a întrebat ce fac.

Ulterior, mi-a spus că «Nu am spus că ești escortă. Mă gândeam să facem bani împreună». I-am spus că nu vreau și mi-a trimis o poză cu el în chiloți, din solar. Nu mi-a trecut prin cap să fac screenshot. M-a întrebat dacă locuiesc în România și ceva. Dar a șters mesajele și m-a blocat. Nu îmi place de el. Nu cunosc fotbaliști”, a spus Miruna la Xtra Night Show.