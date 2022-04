Un jucător de la Dinamo Kiev, copleșit de emoții după meciul cu CFR Cluj: ,,Mulțumim Clujului și României!”

Dinamo Kiev a disputat o partidă amicală cu CFR Cluj, în Gruia. Dinamo Kiev, antrenată de românul Mircea Lucescu, și CFR Cluj au remizat, miercuri, într-un meci caritabil, în folosul victimelor războiului din Ucraina.

La finalul partidei din Gruia, au participat la conferința de presă fundașul ucrainean Oleksandr Karavaev (29 de ani) și secundul lui Mircea Lucescu, moldoveanul Emil Caras.

Karavaev a izbucnit în lacrimi în momentul în care a fost întrebat dacă are un mesaj pentru cei din Ucraina, care au rămas în țară și luptă în războiul cu Rusia.

,,Mulțumim Clujului și României pentru această seară, mulțumim tuturor celor care au venit la meci și ne-au susținut la meciul de astăzi. Ăsta e singurul lucru pe care îl putem face noi bne, să jucăm fotbal, să adunăm bani pentru a ajuta Ucraina, pe cei care luptă pentru pace, pentru țara lor. Nu e ușor să intri pe teren și să dai tot ce poți când știi ce e în țara ta, dar peste tot pe unde am fost, în orice țară, în orice oraș, am fost primiți foarte bine și noi am încercat să dăm tot ce avem mai bun pe terenul de fotbal”, a spus Karavaev, înainte să părăsească sala de conferințe în lacrimi.